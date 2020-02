Una storia senza fine. Morgan risponde a Bugo: “Mi ha messo le mani addosso” (Di sabato 8 febbraio 2020) Morgan, in conferenza stampa, replica a Bugo. Tra i due cantanti, squalificati dal Festival di Sanremo 2020, va in scena un durissimo scambio di accuse dopo l’abbandono del palco di Bugo e la successiva squalifica da parte dal Festival. Morgan risponde a Bugo dopo la squalifica da Sanremo 2020: “il suo manager mi ha messo le mani addosso. Non l’ho denunciato perché lo ritengo un fuori di testa” “Valerio Soave, mio ex manager e attuale discografico di Bugo ha detto cheio non sto bene e devo essere aiutato? Lui non mi ha aiutato. Io sto bene, sto benissimo. Soave è il responsabile della frattura tra me e Bugo. Io sto bene, sto benissimo. Un manager che gestisce un artista e gli rovina il sogno della vita è un bravo manager? Il sogno di Bugo era fare Sanremo con me. Ho detto alla Rai mandate via Soave. Il suo intento era che me ne andassi, per far emergere ... howtodofor

CardRavasi : «Il Cantico dei cantici è la canzone più bella che sia mai stata scritta nella storia dell'umanità. Non è facile tr… - carlosibilia : Il @Mov5Stelle è l'unica forza che ha restituito ai cittadini una parte di quello che gli spettava. Una parte di q… - francescacheeks : La calma, la pazienza e la grande voglia di farti fotografare prima di salire sul palco dell’Ariston. Tratto da un… -