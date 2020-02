Tiziano Ferro, monologo a Sanremo 2020/ "Tra poco compio 40 anni e..." (Di sabato 8 febbraio 2020) monologo di Tiziano Ferro alla finale del Festival di Sanremo 2020: "Tra pochi giorni compirò 40 anni e ho capito tante cose" ilsussidiario

IlContiAndrea : Tiziano Ferro canterà “Alla mia età” e poi il gran finale con il medley Non me lo so spiegare-Ed ero contentissimo-… - trash_italiano : Amadeus che prova a far entrare 24 big in gara, Benigni, Alketa, Mika, Tiziano Ferro, 3785 pubblicità e 27 interruz… - HuffPostItalia : Fiorello: 'Tiziano Ferro mi ha scatenato contro l'odio. Non sono permaloso, sono stato male per gli insulti' -