Terremoto in tempo reale | scossa in Puglia | trema la terra a Foggia

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una nuova scossa in Puglia, a pochi chilometri da Foggia città. L'evento sismico, di magnitudo 2,1, è avvenuto nella notte appena trascorsa alle ore 1,38. L'epicentro della scossa è stato individuato a 12 chilometri da Foggia a una profondità di 22 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni che hanno avvertito la scossa, oltre Foggia, sono stati Rignano Garganico, San Marco In Lamis e San Giovanni Rotondo. L'evento sismico non ha avuto, al momento repliche. Dalle notizie pervenute il lieve Terremoto non ha provocato danni né a persone né a cose. Il Gargano è una zona ritenuta a medio livello sismico. Sono frequenti nella zona i terremoti ma quasi sempre di lieve entità. In questi giorni uno sciame sismico sta interessando la Calabria. Sono diverse le scosse registrate nella zona del crotonese.

