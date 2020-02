Tarantini delle Sardine: "In Puglia scendiamo in campo con chi lavora per l'unità della sinistra" (Di sabato 8 febbraio 2020) Un soccorso a Michele Emiliano? “Più che un soccorso rosso è un soccorso creativo, fatto di tanti colori. A partire dal verde dell’ambiente”. A parlare è Maurizio Tarantini, del coordinamento delle Sardine di Bologna ma di origini pugliesi, in una intervista a Repubblica Bari. Tarantini annuncia che le Sardine saranno a Taranto e a Lecce il 19 febbraio, con l’obiettivo di riempire le piazze, dopo il flop delle manifestazioni a Scampia. “inseguiamo Salvini. Vogliamo dimostrare che non c’è solo lui che può riempire le piazze che poi non ha riempito. Le piazze si possono riempire senza il politico o la star di turno. Quando l’abbiamo fatto a Taranto, perché Salvini doveva andare a Taranto, lui ha annullato la tappa. Ma a Taranto noi ci saremo, con un atto simbolico che ... huffingtonpost

