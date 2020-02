Sanremo 2020: Leo Gassmann: «Quando mi chiamano Pippo» (Di sabato 8 febbraio 2020) Leo Gassmann, che ha vinto la 70esima edizione del Festival tra le nuove proposte, si racconta in «due minuti d’aria con Guglielmo Scilla», lo spazio tra intervista e gioco allestito da Vanity Fair (con Radio Italia) a Sanremo. Il format per lui è «Buzz-Remo». La video intervista SHOW LEGGI ANCHESanremo 2020: Zucchero, ospiti, scaletta e ordine di uscita dei cantanti della seconda serata del Festival LEGGI ANCHESanremo 2020, chi è Alketa Vejsiu, la popolare conduttrice albanese sul palco dell'Ariston durante la terza serata LEGGI ANCHESanremo 2020, Fiorello: «Il guaio in cui mi sono messo (con Maria De Filippi)» LEGGI ANCHEAscolti Sanremo 2020: Amadeus (stra)vince su Claudio Baglioni e Carlo Conti LEGGI ANCHEChi è Georgina Rodriguez, sul palco di Sanremo 2020 LEGGI ANCHESanremo 2020, cosa è successo nella prima (bella) serata del Festival LEGGI ANCHESanremo 2020, il monologo di Rula ... vanityfair

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -