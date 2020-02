Sampdoria, Ramirez: «Tre punti che valgono doppio, dura contro il Torino» (Di sabato 8 febbraio 2020) Gaston Ramirez, autore di una doppietta nel corso di Torino Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Torino-Sampdoria, Gaston Ramirez ha commentato la vittoria conquistata sul campo dei granata. «Contento per i tre punti, erano importanti in una partita molto difficile. Iniziare sotto il secondo tempo è stata dura. Questo campo è difficile per tutte le squadre. Gol su punizione? Quando calci più vicino alla porta è più difficile. punti che valgono doppio? Direi proprio di sì. contro il Napoli meritavamo di più, stasera siamo stati compatti e abbiamo creato occasioni». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

