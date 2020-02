Ruby Red II – Il segreto di zaffiro: trama, cast e curiosità (Di sabato 8 febbraio 2020) Sabato 8 febbraio, dalle 21.50 in poi su Italia Uno, va in onda il film tedesco del 2014 Ruby Red II – Il segreto di zaffiro, seconda parte di una trilogia teutonica appunto chiamata Ruby Red, basata su tre romanzi che si intitolano appunto Red, Blue e Green. Ruby Red II – Il segreto di zaffiro: trailer Ruby Red II – Il segreto di zaffiro: trama Da quando Gwendolyn ha scoperto di essere una viaggiatrice nel tempo, si sposta frequentemente tra passato e presente, ma la Loggia continua a non fidarsi di Rubino credendola una potenziale traditrice come Lucy e Paul, i precedenti viaggiatori nel tempo che si sono ribellati alle idee del conte di Saint Germain e adesso vivono rifugiati nel passato. Bugie, cospirazioni e doppi giochi, allontaneranno Gwendolyn da Gideon e condurranno Rubino verso un’importante scoperta sulle proprie origini. Ruby Red II – Il ... tvzap.kataweb

zazoomnews : Stasera Tv 8 Febbraio Italia 1 Ruby Red II – Il Segreto di Zaffiro Trama e Trailer - #Stasera #Febbraio #Italia… - zazoomnews : Stasera Tv 8 Febbraio | Italia 1 | Ruby Red II – Il Segreto di Zaffiro | Trama e Trailer - WINCHESTHOLLAND : ho appena rivisto Ruby Red e ora ho voglia di leggere il libro ma guess what? NE HO ALTRI 273883 DA LEGGERE PRIMA -