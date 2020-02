Oroscopo Branko della settimana prossima, dal 10 al 16 febbraio 2020 (Di sabato 8 febbraio 2020) Branko della settimana: previsioni Oroscopo da lunedì 10 al prossimo weekend, 15-16 febbraio Anche per la prossima settimana le previsioni dell’Oroscopo di Branko (dal 10 al 14-15-16 febbraio 2020) le riprendiamo dal suo libro dal titolo “Calendario Astrologico 2020”, svelando piccole indicazioni per ciascuno dei dodici segni. A coloro che sono dell’Ariete, con il suo Oroscopo settimanale dal 10 al 16 febbraio Branko dice che mercoledì il coniuge potrebbe essere nervoso, mentre sabato prossimo ci saranno contrasti per i nati Toro. Mal di testa, lunedì, per chi è dei Gemelli, mentre venerdì il Cancro avrà una Luna passionale. Oroscopo settimanale Branko: previsioni dal 10 febbraio 2020 in poi di altri segni zodiacali Sfogliando ancora le pagine del libro citato sopra, apprendiamo che le previsioni dello zodiaco di Branko (QUI l’Oroscopo di S. Valentino) ... lanostratv

