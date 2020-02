Ondata di freddo in Corea del Sud, la prima di un INVERNO mitissimo (Di sabato 8 febbraio 2020) CRONACHE METEO: la prima Ondata di freddo di questo INVERNO ha investito la Corea del Sud tra il 5 ed il 6 Febbraio scorso, con isoterme di origine siberiana che hanno raggiunto i -15°C a 1500 metri di quota e che sono in seguito giunte anche in Giappone. Le temperature al suolo sono così crollate fino ai valori più bassi di questo INVERNO, caratterizzato, finora, da temperature molto miti anche nell'Estremo Oriente Asiatico. La città di Daejeon ha toccato per la prima volta quest'anno una temperatura inferiore ai -10°C, raggiungendo una minima di -10,5°C. Rercord della stagione invernale anche a Cheonan, la cui minima di -12,8°C supera il precedente limite stagionale che era di -11,4°C raggiunto in Dicembre. La stessa cosa è accaduta a Suwon, scesa ad una minima di -11,9°C dopo i -10,8°C toccati il 6 Dicembre. Anche nella capitale Seoul, che ha un clima molto freddo e ... meteogiornale

