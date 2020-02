Nono podio stagionale di Federica Brignone, seconda a Garmisch (Di domenica 9 febbraio 2020) Se la dominatrice della Kandahar di Garmisch è la padrona di casa Viktoria Rebensburg, autrice di una discesa perfetta e vincitrice con il tempo finale di 1'41"94, Federica Brignone conferma nella discesa odierna la sua poliedricità e la grande competitività che contraddistingue questa sua stagione, nella quale quando non vince è sul podio. Il suo secondo posto rappresenta il Nono podio stagionale per la 29enne dei carabinieri, tra cui spiccano 4 vittorie, 4 secondi posti e 1 terzo posto: il tutto in quattro discipline diverse.Sul terzo gradino del podio si piazza la ceca Ester Ledecka, staccata di 83 centesimi dalla Rebensburg, mentre quarta è Sofia Goggia, autrice di una discesa molto migliore di quella della prova cronometrata, ma forse un po' prudente in alcuni tratti. La campionessa bergamasca è comunque con le migliori, a 95 centesimi dalla vetta, e potrà rifarsi nel superG di ... ilfogliettone

