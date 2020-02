Napoli, Iannelli bandisce la VII Edizione del Premio Ambasciatore del Sorriso (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo lo strepitoso successo nella splendida cornice del Maschio Angioino della sesta Edizione , l’organizzazione si trova già al lavoro per la prossima . Stiamo parlando del prestigioso “ Premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso” di rilevanza mondiale, nato grazie all’artista Angelo Iannelli noto per il suo impegno nel sociale e organizzato dall’ Associazione Culturale Vesuvius in collaborazione con il Comune di Napoli. Vista la valenza socio-culturale il Premio, vede l’adesione di importanti patrocini morali come: Esercito Italiano Comando Forze del Sud, Consiglio Internazionale per la Diplomazia e la Giustizia, Regione Campania, Diocesi di Napoli, Unicef, Telethon, Fondazione Città della Scienza, I.C.C. S.P.A, l’Associazione Ciro Vive, Il Simposio Delle Muse, l’Ordine dei Giornalisti della Campania, i Comuni di: Sorrento, ... anteprima24

Napoli Iannelli Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Napoli Iannelli