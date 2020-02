MotoGP, Fabio Quartararo: “Il potenziale c’è ma non abbiamo ancora un pacchetto perfetto” (Di sabato 8 febbraio 2020) Fabio Quartararo continua a sorprendere e ad impressionare gli addetti ai lavori e gli appassionati del Motomondiale, chiudendo anche la seconda giornata dei test MotoGP di Sepang davanti a tutti. Il francese della Yamaha Petronas ha provato per la prima volta la M1 del 2020, lavorando principalmente sulla messa a punto della moto e cercando di capire fino in fondo i punti deboli del mezzo. Quartararo si è superato firmando il miglior tempo di giornata in 1’58″572 precedendo la Ducati di Jack Miller e la Suzuki di Joan Mir. “Onestamente dobbiamo ancora percorrere parecchi chilometri per capire appieno la moto – ha dichiarato il francese alla stampa – abbiamo fatto 71 giri, ma abbiamo cambiato cose a livello di set up e di elettronica e non abbiamo ancora un pacchetto perfetto. Il potenziale, però, c’è. La mia velocità massima non è migliorata molto, ma la cosa ... oasport

