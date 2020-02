Morgan: "Il produttore di Bugo è la causa della frattura. Ho subito mobbing da lui" (Di sabato 8 febbraio 2020) “Valerio Soave è il responsabile della frattura tra me e Bugo. Un manager che gestisce un artista e gli rovina il sogno della sua vita è un bravo manager?”. Tocca a Morgan dare la sua versione dei fatti. In conferenza stampa a Sanremo, il cantante racconta quelli a suo dire sono stati i motivi della polemica con il collega e amico che lo accompagnava sul palco dell’Ariston in questa settantesima edizione del Festival. “Aveva l’intento di farmi andare via per fare emergere Bugo. ‘Morgan deve rinunciare’, pensava, e così ha iniziato a fare mobbing a me con la non assegnazione o il cambio di compiti e cose così”, dice del produttore di Bugo. Secondo Morgan, che è un fiume in piena, “Bugo si è fatto giostrare da un’associazione a delinquere all’insaputa di Amadeus. Volevano farmi ... huffingtonpost

