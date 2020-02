Mattia Santori leader delle Sardine prima incontrerà due Ministri e poi vedrà Giuseppe Conte (Di sabato 8 febbraio 2020) Annuncio importante quello fatto dal leader delle Sardine Mattia Santori, incontrerà i Ministri Beppe Provenzano, titolare del dicastero per il Sud, e Francesco Boccia, Ministro delle Autonomie e Regioni. Due incontri importantissimi che avverranno rispettivamente martedì e mercoledì prossimo. L’incontro è stato sollecitato dalle stesse Sardine che avevano chiesto, un un primo momento, di incontrare direttamente il premier Conte. I due incontri saranno propedeutici a quello che avverrà a data da decidersi con il Premier Conte. All’ordine del giorno le Sardine con i due Ministri parleranno del Sud, di democrazia e sicurezza. Del confronto ha anche parlato direttamente il Ministro Provenzano sulla sua pagina Facebook: “Care 6000 Sardine, mi interessa parlare del lavoro da fare, anche in questi giorni in cui stiamo definendo il Piano Sud. Sarei felice di ... baritalianews

HuffPostItalia : Mattia Santori: 'Il mare non si scinde' - fattoquotidiano : MATTIA SANTORI Il giurista di scuola Benetton [LEGGI] - massimopolledri : Mattia Santori leader delle #Sardine oggi sul #corriere : “siamo i nuovi partigiani degli anni duemila”. Ho sentito… -