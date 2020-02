Incidente Tolentino, coinvolti papà e figlio di 2 anni (Di sabato 8 febbraio 2020) Un drammatico Incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, venerdì sette febbraio, a Tolentino, in provincia di Macerata. Dove le vittime sono un papà di trenta sette anni ed il figlio di soli due anni, che per fortuna non hanno riportato nessun trauma grave, poiché entrambi avevano adoperato le misure di sicurezza adeguate previste dal codice della strada. Un evento terribile, che poteva trasformarsi in qualcosa di molto più drammatico, ma che per fortuna, nonostante la gravità della situazione, tutti ne sono usciti sani e salvi. Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il papà ed il piccolo erano in macchina e stavano percorrendo la superstrada. Vicino allo svincolo per la zona industriale, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, l’uomo ha perso il controllo del veicolo ed è andato a schiantarsi contro il guardrail. La parte ... bigodino

