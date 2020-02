FIPILI chiusa per due notti (10 e 11 febbraio) tra Empoli Est e Empoli Centro (Di sabato 8 febbraio 2020) Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno per lavori di ripristino della pavimentazione stradale è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Est e Empoli Centro in direzione Mare firenzepost

in_appennino : RT muoversintoscan '?? In #FiPiLi, per lavori chiusa l'uscita di #Tirrenia provenendo da #Firenze #viabiliTOS' - FirenzePost : FIPILI chiusa per due notti (10 e 11 febbraio) tra Empoli Est e Empoli Centro - muoversintoscan : ?? In #FiPiLi, per lavori chiusa l'uscita di #Tirrenia provenendo da #Firenze #viabiliTOS -