Festival di Sanremo 2020, Ivan Cottini sul palco dell’Ariston: il ballerino ex concorrente di Amici che combatte la Sclerosi Multipla con la danza. “Faccio cose che un normodotato si sogna” (Di sabato 8 febbraio 2020) Dopo la performance di Paolo Palumbo, 22enne con Sclerosi laterale amiotrofica (SLA), sarà protagonista a Sanremo un altro ragazzo con disabilità. Sabato 8 febbraio nel corso della serata finale che decreterà quale sarà il vincitore della 70°edizione del Festival della canzone italiana, Ivan Cottini insieme a Bianca Maria Berardi si esibirà ballando sul palco dell’Ariston. Una serata speciale in cui portare un solo messaggio: “La diversità è bellezza ed è un valore aggiunto per la società” dice Ivan a Ilfattoquotidiano.it. “Da 6 anni a questa parte con le mie apparizioni in tv e balletti sto urlando alla società e provando ad educare le persone su certi temi. La diversità è una risorsa fondamentale per tutti”. Cottini aggiunge che della sua “diversità ne ho fatto un arte attraverso la mia danza. E sono felice che questo Sanremo finalmente sia stato un Festival per tutti. Nel momento in ... ilfattoquotidiano

