Festival di Sanremo 2020 | boom di ascolti anche per la quarta serata | 53 | 3% di share

anche la quarta serata del Festival di Sanremo 2020 premiata da grandi ascolti televisivi: ieri la media spettatori sintonizzati su Rai1 e' stata di 9 milioni 503mila con share del 53,3%. Il primo dato e' in leggero calo rispetto alla quarta serata di un anno fa, quando la media spettatori fu di 9 milioni 552mila, mentre lo share e' in netta crescita rispetto al 46,1% di allora.

sole24ore : #Sanremo2020, #Benigni porta il Cantico dei cantici: «È per chi si ama. A?prescindere dal genere» @sole24ore… - SanremoRai : 'Da regolamento, Bugo e Morgan sono squalificati dal Festival di Sanremo' #sanremo2020 - TIM_Official : ??Volare ooh ooh!?? Poco prima della nuova puntata del Festival @ElisaDospina ha fatto cantare tutta #Sanremo2020. Q… -