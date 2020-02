Emergenze finite, per il Lecce Gattuso ha la rosa al completo (Di sabato 8 febbraio 2020) Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma domani al San Paolo per la 23esima giornata di Serie A (ore 15). Al termine del lavoro tecnico il mister ha comunicato la lista dei convocati Portieri: Karnezis, Meret, Ospina Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui Cebtrocampisti: Allan, Demme, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski Attaccanti: Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milk, Politano. L'articolo Emergenze finite, per il Lecce Gattuso ha la rosa al completo ilNapolista. ilnapolista

