Decapita l’ex suocera e conserva la testa nel lavello in cucina: “Dovevo liberare la sua anima” (Di sabato 8 febbraio 2020) Rachael Hilyard, 38 anni di Wichita, nello stato del Kansas, è stata dichiarata colpevole per l’omicidio di Micki Davis, 63 anni e madre del suo ex fidanzato. Quest’ultima era andata a casa della prima a recuperare oggetti del figlio quando, al culmine di una discussione, è stata Decapitata con due coltelli da bistecca. L’assassina ne ha poi conservato la testa mozzata nel lavello della cucina: “Dovevo liberare la sua anima da quel corpo”. Ha Decapitato la madre del suo ex fidanzato con dei coltelli da bistecca e ne ha lasciato la testa mozzata nel lavandino della cucina. Rachael Hilyard, 38 anni di Wichita, nello stato del Kansas, Stati Uniti, è stata giudicata colpevole giovedì 7 febbraio, nel corso del processo di primo grado per l‘omicidio di Micki Davis, 63 anni, avvenuto il 9 aprile del 2017. Quest’ultima si era recata a casa dell’assassina per recuperare oggetti ... limemagazine.eu

