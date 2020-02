Come ottimizzare la batteria Android o iOS, le applicazioni disponibili (Di sabato 8 febbraio 2020) Come ottimizzare la batteria Android o iOS, le applicazioni disponibili Abbiamo già parlato precedentemente dell’importanza che gli smartphone hanno nella vita quotidiana di molti di noi, qualcosa di impensabile fino a qualche anno fa. Tutte le varie implementazioni dei sistemi operativi non fanno altro che facilitare e ampliare questo binomio e, fortunatamente, non serve nemmeno più spendere per forza cifre esorbitanti per potersi assicurare uno smartphone di buon livello: infatti, la forte concorrenza sul mercato ha fatto si che i prezzi pian piano si assottigliassero, nonostante i device di fascia alta stiano compiendo il percorso inverso. Premesso ciò, per poter utilizzare uno smartphone a 360 gradi è necessario disporre ad esempio di una buona batteria che consenta, specie a chi sta spesso lontano da casa e quindi dal caricabatterie, di non preoccuparsi troppo della ... termometropolitico

davidepannozzo : *FREE LESSON* Come Ottimizzare Il Tuo Studio Quotidiano - Condividi & Commenta se ti è piaciuta la lezione! ????… - MassimoPetrucci : Ecco un ottimo eBook (gratis) per chi voglia configurare in modo semplice e veloce Google My Business per portare n… - bizcommunityit : Come ottimizzare le #tasse degli #investimenti: scegliere tra risparmio gestito o amministrato #sgr -