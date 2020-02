Cessione Roma, piccolo ritardo ma niente in discussione. Le ultime (Di sabato 8 febbraio 2020) Cessione Roma, piccoli ritardi nell’operazione ma niente è in discussione. Le firme tra Pallotta e Friedkin potrebbero essere messe negli Stati Uniti Ci sono stati dei ritardi per la Cessione della maggioranza da Pallotta a Friedkin, ma niente che possa minare il buon esito della trattativa. Il cambio di proprietà, per la Roma, non è assolutamente in dubbio. Il Tempo spiega gli ultimi sviluppi della situazione, i legali delle parti si stanno confrontando sui dettagli finali, in particolare su alcune clausole. Inoltre sembra che le firme definitive per sancire l’affare possano essere apposte direttamente negli Stati Uniti. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

