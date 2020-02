Cercavano di arrivare in Regno Unito, fermati 102 migranti. Tra loro anche bambini (Di sabato 8 febbraio 2020) Ci sono anche dei bambini tra i 102 migranti intercettati mentre Cercavano di attraversare la Manica. La cifra ha già superato il record storico del giorno precedente, quando 90 migranti sono stati fermati dagli agenti mentre Cercavano di portare a termine il pericoloso viaggio attraverso lo stretto di Dover. Il Ministero degli Interni ha confermato … L'articolo Cercavano di arrivare in Regno Unito, fermati 102 migranti. Tra loro anche bambini NewNotizie.it. newnotizie

