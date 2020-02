Bugo lascia il palco di Sanremo 2020, Morgan cambia il testo di Sincero (Di sabato 8 febbraio 2020) Bugo lascia il palco di Sanremo 2020 e l'esibizione con Morgan salta. I due dovevano esibirsi con il brano Sincero al Festival di Sanremo 2020 ma, al momento dell'esibizione nella quarta serata, Bugo ha lasciato il palco. La serata di venerdì 7 febbraio prevedeva una nuova esibizione dei 24 Campioni in gara con il rispettivo nuovo singolo sanremese. Nel caso di Bugo e Morgan il brano è Sincero. L'attacco della canzone spettava a Morgan, che ha iniziato a cantare Sincero, come da programma. Nel momento dell'attacco di Bugo, però, l'artista ha lasciato il palco. L'AMICIZIA TRA Morgan E Bugo Il motivo dell'abbandono del palco sembra sia legato a delle parole cantante da Morgan e rivolte proprio a Bugo. Il testo della canzone, intonato da Morgan, era diverso da quello originale. Morgan stava improvvisando parole proprio contro Bugo che, offeso o amareggiato, ha lasciato ... optimaitalia

