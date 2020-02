Un giocattolo prende vita una storia incredibile ma vera (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tutti i bambini hanno il loro giocattolo preferito, oggi vi racconto la storia incredibile ma vera di un giocattolo molto particolare. Eugene Otto era un bimbo di cinque anni e una mattina i suoi genitori gli regalarono un bellissimo bambolotto vestito come un ufficiale di marina. Il bimbo gli diede il nome di Robert. Eugene entusiasta di questo nuovo gioco, passava ore ed ore chiuso nella sua camera a giocare con il suo nuovo compagno di avventura. I genitori del bambino, spesso in casa trovavano stanze in completo disordine, letti sfatti, oggetti spostati o gettati a terra e si sentiva spesso Eugene parlare animatamente con qualcuno. Quando i suoi genitori gli chiesero perché parlasse da solo e di non mettere sempre tutto fuori posto il bambino rispose, che stava parlando con la bambola Robert e che era stata lei a mettere tutto in disordine. Tutto questo durò per molti anni creando ... bigodino

