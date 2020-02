Treno deragliato a Lodi, le prime ipotesi dei pm: “Errore umano” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Secondo le prime ipotesi realizzate dai pm sulle possibili cause dell’incidente del 6 febbraio 2020 (Treno deragliato a Lodi) c’è la possibilità di un errore umano. Secondo le ultime informazioni, infatti, le indagini propendono verso l’errore di un tecnico. Nel tratto interessato dal deragliamento erano avvenuti dei lavori nella notte e forse lo scambio non era stato inserito correttamente. Il Treno Frecciarossa è stato il primo a transitare nel tratto subito dopo gli interventi. Treno deraglia a Lodi: ipotesi pm Sono le ore 5:34 del 6 febbraio 2020 quando il Treno Frecciarossa AV 9595 deraglia a una velocità di 292 chilometri all’ora. Un carrello si stacca dai binari e vola dritto come un missile contro un edificio. I macchinisti del convoglio perdono la vita, mentre 31 persone rimangono ferite. Poco prima, però, sarebbe apparso sul monitor del tablet della ... notizie

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto -