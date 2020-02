Tiziano Ferro canta Portami A Ballare e con Fiorello Finalmente Tu con bacio a Sanremo 2020 (video) (Di sabato 8 febbraio 2020) Tiziano Ferro canta Portami A Ballare nella quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Il brano venne presentato al Festival da Luca Barbarossa nel 1992, ispirato a sua madre e al rapporto con lei, con il desiderio di trascorrere più tempo con la donna. Tiziano Ferro DUETTA CON MASSIMO RANIERI A Sanremo 2020 Per la sua quarta serata sul palco del Teatro Ariston a Sanremo 2020 Tiziano Ferro ha scelto un medley dei suoi successi, ha duettato con Fiorello e ha poi eseguito la cover di Portami A Ballare. Ma andiamo con ordine. Tiziano Ferro sale sul palco nella quarta serata di Sanremo 2020 per cantare un medley che unisce tre dei suoi successi: L'Ultima Notte Al Mondo, Ti Scatterò Una Foto e L'Amore è Una Cosa Semplice, tre dei suoi brani più apprezzati che contribuiscono a creare immediatamente un'atmosfera intima sullo sfarzoso palco dell'Ariston. Tiziano Ferro e ... optimaitalia

