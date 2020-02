Roma, Fonseca: «Sono il primo responsabile. È un problema di testa» (Di sabato 8 febbraio 2020) Il tecnico della Roma Fonseca ha commentato la pesante sconfitta incassata all’Olimpico contro il Bologna Paulo Fonseca ha analizzato la sconfitta incassata tra le mura dell’Olimpico contro il Bologna: «Abbiamo risentito della partita di Sassuolo. Quando abbiamo subito il secondo gol, la squadra ha accusato il momento e in più l’espulsione ha complicato le cose. È un problema di testa, sbagliamo molto». «Possiamo fare meglio e non voglio parlare dei singoli, io Sono il primo responsabile», ha concluso il tecnico della Roma ai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

