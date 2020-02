Roma, esame Bologna all’Olimpico. C’è un digiuno da interrompere (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma, all’Olimpico arriva il Bologna. C’è la necessità di interrompere il digiuno casalingo: 2020 ancora avaro di vittorie Questo inizio di 2020, per la Roma, è fatto più di bassi che di alti. Quello che preoccupa maggiormente la piazza ma sopratutto Paulo Fonseca è l’assenza di vittorie allo Stadio Olimpico, in cui stasera arriverà il Bologna. Nei tra match disputati tra le mura amiche in questo avvio di anno, i giallorossi hanno ottenuto appena 1 punto sui 9 disponibiie, quello grazie al pareggio contro la Lazio. Le altre due sconfitte, con Torino e Juve, hanno complicato la classifica. La vittoria di stasera è obbligatoria per il rilancio. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

OssiaLaura : @Mahddalena Io ho perso stima verso di lui dopo che l’ho ascoltato a Roma dal vivo riguardo alla Divina Commedia (o… - _badvisions : Io bloccata a Roma Termini in attesa di qualche Frecciarossa in arrivo. Grazie Trenitalia dei disagi di oggi, non bastava l'esame. - forzaroma : ‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “Tra Petrachi e Fonseca non vedo grande affiatamento. Domani sarà pareggio”?? #ASRoma… -