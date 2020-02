Prostituzione: Novedratese al setaccio, da Arosio a Lurago passando per Lentate (Di venerdì 7 febbraio 2020) I carabinieri della Compagnia di Cantù la scorsa notte hanno passato al setaccio tutta la provinciale Novedratese per una maxi operazione contro la Prostituzione: 93 persone contollate denunciata una 55enne per ingresso illegale in Italia. Per tutta la serata e fino a tarda notte, hanno setacciato il tratto della SP32 Novedratese che va da Arosio a Lurago Marinone, passando per Lentate sul Seveso, controllando circa 30 prostitute, ottenendo importanti risultati in termini operativi. Modalità operative improntate all’assoluta visibilità, così da poter contemperare sia finalità di natura preventiva sia repressiva. su Il Notiziario. ilnotiziario

