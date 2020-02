Premier, Jurgen Klopp allenatore del mese per la 5a volta in stagione, record assoluto (Di venerdì 7 febbraio 2020) Jurgen Klopp è stato nominato 'Manager of the Month' per la quinta volta in questa stagione. Nessuno aveva vinto in Premier in una singola stagione così tante volte questo premio. Sergio Aguero invece ha conquistato il riconoscimento di giocatore del mese della Premier League per la settima volta, anche questo è un record, staccati Kane e Gerrard. fanpage

