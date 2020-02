Pirlo: «Gattuso? Vederlo al posto di Ancelotti fa effetto, è stata una svolta generazionale» (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Andrea Pirlo. Il tema centrale è il derby di Milano di domenica. Partita importantissima per entrambe le squadre, secondo lui, anche se l’Inter è messa meglio. Su Ibra: «E’ fondamentale. Alza il livello di attenzione del gruppo, è un perfezionista esigente in tutto e vuole che per gli altri sia lo stesso, lo so per esperienza diretta. I compagni avranno una tensione enorme ad allenarsi con lui, è uno che te la fa sentire. E’ vero che appende al muro, urla, si incavola: così ne ho conosciuti pochi. E in campo, magari non come prima, fa ancora la differenza» Su Conte: «Ti porta a dare il meglio sempre, più di quello che pensi di avere o che hai davvero. E’ malato di vittoria, se perde non gli si può parlare, diventa un demonio». E’ soprattutto l’allenatore nerazzurro l’artefice della riduzione della distanza tra Intere Juve, ... ilnapolista

