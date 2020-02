Permessi 104: la guida completa all’agevolazione (Di venerdì 7 febbraio 2020) La guida completa ai Permessi 104. I lavoratori disabili o i familiari di persona con handicap grave hanno necessità di assentarsi dal lavoro per prestare assistenza o dedicarsi ai necessari trattamenti sanitari. La normativa interviene riconoscendo ore o giorni di permesso totalmente a carico dell’INPS, altrimenti non retribuiti dall’azienda. La legge in questione è la Legge 104 del 1992 e i Permessi spettano, oltre ai disabili stessi, a genitori, coniuge e parenti entro il secondo grado dell’assistito. Nelle righe che seguono cercheremo di fare una panoramica completa dei Permessi 104, rispondendo alle domande e ai dubbi più frequenti. > Tutto sulla Legge 104 < Permessi 104: chi può chiederli La legge n. 104/92 introduce Permessi retribuiti in favore dei familiari della persona disabile che presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale con le caratteristiche della ... leggioggi

