Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si riavvicinano: “Non puoi…” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Grande Fratello Vip: Paolo Ciavarro stuzzica Clizia Incorvaia Un nuovo riavvicinamento tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Nella notte i due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono fermati a guardare le stelle insieme. Negli ultimi giorni una confidenza di Clizia aveva allontanato Paolo. La ragazza infatti aveva confessato all’amico di frequentare una persona fuori. In queste ore però Clizia Incorvaia avrebbe iniziato ad avere qualche dubbio, la ragazza ha confidato a Paola Di Benedetto di provare un certo interesse per Paolo Ciavarro e di averlo visto lontano dopo la sua rivelazione. Poche ore fa, il figlio di Eleonora Giorgi ha fatto un gesto di riavvicinamento nel confronti della Incorvaia, regalandole una “C” fatta con l’argilla dicendo: Vieni qua con me, non puoi andare a dormire perchè non ho sonno”. Nella notte i due protagonisti del GF ... lanostratv

