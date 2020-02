Pangolino, cos'è e cosa c'entra col coronavirus (Di venerdì 7 febbraio 2020) Alcuni ricercatori cinesi hanno indicato nel Pangolino, una specie di formichiere, il «potenziale ospite intermedio» del coronavirus, all'origine dell'epidemia di 2019n-CoV che ha fatto finora 638 morti e infettato oltre 31.500 persone. L'agenzia Xinhua informa che la sequenza del genoma del ceppo virale nel Pangolino è risultata identica al 99% con quelle dei pazienti infettati fornendo l'indizio che l'incubatore animale intermedio sia il Pangolino, secondo quanto comunicato da ricercatori della South China Agricoltura University che hanno analizzato oltre un migliaio di campioni di animali selvatici. Il risultato è considerato un passo importante ai fini della prevenzione e del controllo del virus per il quale sono in quarantena anche in Italia alcune decine di viaggiatori, fra i quali è stato riscontrato il primo caso di un italiano ... gqitalia

Pangolino cos Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pangolino cos