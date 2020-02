Ondata di freddo sui Balcani, grosse nevicate a Sofia e Bucarest. FOTO METEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) CRONACHE METEO: l'Ondata di freddo che è scesa dal Nord Europa sui Balcani, in direzione poi di Grecia e Turchia, ha provocato intense nevicate anche sulle capitali di Bulgaria e Romania. A Sofia, la capitale bulgara, è invece iniziato a nevicare al mattino del 5 Febbraio per terminare il pomeriggio del giorno successivo. Sono caduti 26 cm di neve fresca, anche qui creando numerosi disagi. A Godech, città bulgara situata in provincia di Sofia a 692 metri di altezza, sono caduti 70 cm di neve. A Bucarest, la capitale romena, è iniziato a piovere con 6°C la mattina del 5 Febbraio, poi rapidamente la temperatura è calata fino a 0°C alla mezzanotte, ed è nevicato così copiosamente da accumulare 34 cm di neve fresca fino alle 9 del mattino successivo. La grande quantità di neve ha messo in difficoltà il traffico cittadino e l'opera dei mezzi di ... meteogiornale

