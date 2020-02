Norman Reedus sul tuo scaffale in un nuovo formato, grazie al Nendoroid di Death Stranding! (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il personaggio principale di Death Stranding, Sam Porter Bridges (interpretato da Norman Reedus) è protagonista di due nuove statuette Nendoroid – con tanto di proverbiali pacchi da consegnare, proprio come nel videogioco. mondofox

AkibaGamers : Good Smile Company ha reso noto che pubblicherà due Nendoroid per il personaggio di Sam Porter Bridges, protagonist… - Le_Loup78 : Scusate, mi confermate che Norman #reedus non si trasformerà in #zucchero con la vecchiaia vero? #sanremo - whoslottie : RT @unaCrawleyacaso: E comunque continuo in modo ossessivo a tenere monitorato RaiPlay per non perdere le puntate di #streghe con Norman Re… -