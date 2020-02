Milano, operaio di 35 anni schiacciato da un camion in un cantiere in via Moscova: è grave (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un operaio di 35 anni è stato investito da un camion all'interno di un cantiere in via Moscova, nel centro di Milano. Il lavoratore, di origine straniera, è rimasto schiacciato tra il mezzo e un muro, ha riportato un trauma toracico ed è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda con difficoltà a respirare. Sul posto gli agenti della polizia locale. fanpage

