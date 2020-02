LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: Quartararo subito in testa! Attesa per Valentino Rossi e Marquez (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.08 Attenzione al caldissio Jorge Lorenzo! Secondo a 1.940 da Quartararo che sta già facendo la differenza. 03.07 Si migliora anche Franco Morbidelli ma si ferma a 2.242, ha appena un paio di decimi di margine nei confronti di Alex Marquez. 03.06 Tutto rosso per Quartararo che come previsto si migliora e stampa 2:01.211. 03.05 Arriva il momento anche di Maverick Vinales, subito alle soalle di Dani Pedrosa (KTM). 03.04 Franco Morbidelli taglia il traguardo in 2:05.947, più lento di 3.765 rispetto al compagno di squadra. 03.03 Quartararo chiude il primo giro lanciato in 2:02.182. 03.02 Si lanciano anche Morbidelli e Lecuona. 03.01 Il primo a scendere in pista è Fabio Quartararo. 03.00 BANDIERA A SCACCHI! Si inizia! I piloti avranno a disposizione otto ore di tempo, si andrà avanti fino alle ore 11.00 italiane: non è annunciata una ... oasport

