Le Pussycat Dolls sono tornate | ecco il video di React

A distanza di 2 mesi dalla loro performance ad X Factor, le Pussycat Dolls sono tornate con il video del loro singolo React. La clip è super sexy, in pieno stile Pussycat, il pezzo è bello, anche se lontano dalle hit super catchy dei tempi d'oro. Personalmente speravo in una canzone con un ritornello più potente e orecchiabile, ma non è andata così male, React potrebbe andare benino in radio

