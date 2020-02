Fortnite – Sfida – Pesca un oggetto con una canna da pesca in luoghi differenti con il cartello di divieto (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Sfida di Fortnite Capitolo 2 della Missione Cammeo VS Chic di cui vogliamo parlarvi oggi, è di pescare un oggetto con una canna da pesca in luoghi differenti con il cartello di divieto. Come completare la Sfida pesca un oggetto con una canna da pesca in luoghi differenti con il cartello di divieto La Sfida è estremamente semplice, dovete come da titolo pescare utilizzando una canna da pesca, quindi la focina non va bene, in luoghi in cui un cartello vieta la pesca. Dove trovare i suddetti cartelli? Come per quelli di divieto di balneazione, anche questi ultimi sono pochi e localizzati solo in punti specifici. Per completare la Sfida non dovrete far altro che visitare Pantano Palpitante, il posto più inquinato della mappa di Fortnite Capitolo 2. A causa delle acque tutt’altro che limpide, sono stati installati alcuni cartelli di divieto di ... gamerbrain

