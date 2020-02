Fitch conferma rating Italia a BBB e outlook negativo (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’agenzia internazionale Fitch ha confermato il rating dell’Italia a BBB e un outlook negativo. Il rating BBB – spiega Fitch in una nota – riflette un livello di debito pubblico che resta «estremamente elevato», un trend di crescita del Pil «molto basso» e una qualità degli asset del settore bancario che migliora ma «ancora debole». A ciò – prosegue l’agenzia – si aggiunge un persistente clima di incertezza politica con «una elevata probabilità» che il governo Conte formato da M5S e Pd non duri per l’intera legislatura fino alla primavera del 2023. Entrando nello specifico delle misure messe in campo dal governo, Fitch sottolinea come quelle per rafforzare la crescita, vedi il taglio del cuneo fiscale sul lavoro o la spinta agli investimenti pubblici, avranno solo un impatto limitato sul Pil. Mentre le misure per la lotta ... open.online

