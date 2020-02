CorSport: al Napoli piace Hlozek dello Sparta Praga (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nonostante i tre acquisti portati a casa nel mercato di gennaio e quelli messi in cantiere per giugno, non si placa l’occhio del Napoli sul mercato. La società è convinta di operare una rivoluzione in estate che porti nuova linfa nello spogliatoio. Proprio per questo Giuntoli continua il suo lavoro di osservatore e adesso nel suo mirino è finito un giovanissimo attaccante ceco, come riporta oggi il Corriere dello Sport. Si tratta di Adam Hlozek, compirà 18 anni a luglio e gioca nello Sparta Praga. “Adam Hlozek ha soltanto diciassette anni, sarà maggiorenne a luglio, è un attaccante moderno che gioca nello Sparta Praga e al quale Pantaleo Corvino, confessandosi a Radio Marte, ha tolto la maschera. E’ una notizia nuova, fresca, persino inedita ed ha finito per spalancare un “mondo”: il Napoli ha cominciato a muoversi, l’ha fatto ed ha scoperto che c’è una bella ... ilnapolista

