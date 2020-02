Bollette (Di venerdì 7 febbraio 2020) Quelle addebitate sul conto bancario sono un pensiero in meno. Finché non arriva l’estratto conto. Leggi internazionale

carlosibilia : Buon notizie sul caso delle bollette a 28 giorni. Il Consiglio di Stato decide per i rimborsi in automatico a tutti… - mirellaliuzzi : Ricordate la vicenda delle bollette a 28 giorni che in pratica ci faceva pagare un mese in più di bolletta all’anno… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Bollette a 28 giorni: i ras dei telefonini ci devono un miliardo -