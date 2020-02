ArcelorMittal-commissari ex Ilva: intesa per trattare fino a fine febbraio. Ma è l’ultimo rinvio: o accordo o proseguirà la causa (Di venerdì 7 febbraio 2020) La lunga marcia per trovare l’accordo tra le parti – dopo gli scontri iniziali e la difficile trattativa – sembra arrivata al traguardo o quasi. Dal 20 dicembre, quando il giudice del Tribunale di Milano Claudio Marangoni concesse il tempo richiesto dopo la firma del preaccordo, sono stati fatti “significativi passi in avanti“. Gli avvocati, i commissari dell’ex Ilva e l’ad di ArcelorMittal, entrano ed escono dall’aula al terzo piano del palazzo di Giustizia di Milano in meno di dieci minuti. Fiorisce qualche sorriso e sì è la risposta alla domanda sulla negoziazione: andrà avanti fino a fine febbraio e il magistrato ha fissato a 6 marzo la nuova udienza. Per permettere di concludere la lunga e tormentata trattativa in cui la posta in gioco è il lavoro di 14mila operai, la salute dei tarantini e l’1% del pil italiano. Prima dell’udienza ... ilfattoquotidiano

