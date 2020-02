Amadeus in conferenza: “Accontentare Tiziano Ferro? Non lo so…” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Durante la conferenza stampa odierna Amadeus ha risposto alle domande della stampa che, in fondo, sono anche quelle del pubblico da casa. Un di queste ha riguardato Tiziano Ferro. In cantante ha espresso la volontà di esibirsi prima di mezzanotte; la domanda ha riguardato proprio questo desiderio. “Accontenterai Tiziano Ferro?” Alla domanda “accontenterai Tiziano Ferro?” il Direttore Artistico ha risposto: “Non ho ancora visto la scaletta. Quindi non lo so”. Una risposta ermetica che non ha lasciato spazio di replica. Anche se Amadeus si professa entusiasta di Tiziano Ferro, questa risposta ha sollevato non pochi dubbi sul reale rapporto che intercorre tra i due. L'articolo Amadeus in conferenza: “Accontentare Tiziano Ferro? Non lo so…” proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

