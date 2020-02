Abusavano delle figlie per produrre materiale per pedofili: arrestate due madri (Di venerdì 7 febbraio 2020) La notizia che viene rilanciata da numerose fonti è drammatica e agghiacciante. Sembra infatti che la Polizia Postale abbia provveduto ad arrestare due madri, per aver commesso abusi sulle figlie piccole. Le 2 donne avrebbero commesso tali atrocità allo scopo di produrre materiale pedopornografico. Assieme a loro, sarebbe stato arrestato anche il destinatario di tale materiale, padre di una delle 2 piccole vittime. Abusate sin dai primi anni di età A emettere l’ordinanza sarebbe stato il gip di Firenze, dopo aver preso visione dell’indagine portata avanti dalla Polizia Postale della Toscana. La stessa ha investigato su una tremenda storia di abusi su minori che affondava le radici nell’ambiente domestico, in famiglia.Secondo quanto riportato da numerose fonti, le vittime sarebbero 2 piccole bambine di meno di 10 anni, che per tutta la vita avrebbero vissuto orrori indicibili. ... thesocialpost

