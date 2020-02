Zombie Army 4: Dead War usa l'altoparlante del DualShock 4 in modo terrificante (Di giovedì 6 febbraio 2020) I giochi a volte usano l'altoparlante DualShock 4 in modo creativo, ma pochi sono terrificanti come Zombie Army 4: Dead War. Lo sparatutto a tema Zombie di Rebellion, è stato pubblicato questa settimana e nessuno avrebbe mai pensato che dal controller potessero uscire voci spaventose.Se si mette in pausa il gioco e si ripone il controller per alcuni secondi, si inizierà a sentire dall'altoparlante DualShock 4 una particolare voce che vi chiede spaventosamente di ritornare a giocare. Dalla voce sembra uno Zombie, ed è abbastanza per spaventare chiunque si trovi nella stanza, specialmente se ci sono persone attorno a voi che non sanno che il controller di PS4 possiede un altoparlante.Un giocatore ha fatto un breve video in cui ha registrato la terrificante voce che si sente una volta che il controller è stato messo giù. Senza ulteriori indugi vi lasciamo al filmato.Leggi altro... eurogamer

