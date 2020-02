Virus, in fin di vita medico Wenliang

Wenliang, il medico eroe che per primo ha lanciato l'allarme in Cina lo scorso dicembre sul nuovo coronaVirus, non sarebbe ancora morto ma verserebbe "in condizioni critiche",secondo quanto scrive in un tweet il Global Times citando l'ospedale di Wuhan. Lo stesso Global Times in precedenza aveva dato notizia del decesso. Secondo il giornale cinese, il cuore dell'uomo avrebbe smesso di battere alle 21,30 locali, ed ora sarebbe attaccato alle macchine per la ventilazione extra-corporea.(Di giovedì 6 febbraio 2020) Li, ileroe che per primo ha lanciato l'allarme in Cina lo scorso dicembre sul nuovo corona, non sarebbe ancora morto ma verserebbe "in condizioni critiche",secondo quanto scrive in un tweet il Global Times citando l'ospedale di Wuhan. Lo stesso Global Times in precedenza aveva dato notizia del decesso. Secondo il giornale cinese, il cuore dell'uomo avrebbe smesso di battere alle 21,30 locali, ed ora sarebbe attaccato alle macchine per la ventilazione extra-corporea.(Di giovedì 6 febbraio 2020)

