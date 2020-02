**Virus Cina: Conte, ‘monitoraggio costante per tutelare al meglio cittadini’** (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Con il Ministro Roberto Speranza e il Commissario Borrelli al centro operativo della Protezione civile per un aggiornamento sulla gestione dell’emergenza Corona virus. Monitoriamo costantemente la situazione per tutelare al meglio la salute dei nostri cittadini”. Lo scrive il premier Giuseppe Conte in un tweet accompagnato da una foto che lo ritrae con il responsabile della Sanità e il capo della Protezione civile.L'articolo **Virus Cina: Conte, ‘monitoraggio costante per tutelare al meglio cittadini’** CalcioWeb. calcioweb.eu

matteosalvinimi : ?? Il ministro della Salute finalmente arrivato in Senato (dopo le pressioni della Lega) ha appena ammesso che in Ci… - Agenzia_Ansa : L'Oms dichiara l'emergenza globale per il #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in Cina oltre 8100 casi e 212 morti, il paese sempre più isolato. Per italiani provenienti da Wuhan q… -